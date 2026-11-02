Lalitpur News: चित्रकूट में राम-भरत मिलाप, रामलीला में दिखा भावुक दृश्य

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सुबह अयोध्या के महामंत्री सुमंत और अन्य लोगों को राम, लक्ष्मण, सीता नहीं मिले। उन्होंने अयोध्या लौटकर राजा दशरथ को यह दुखद समाचार सुनाया। राम के वियोग में दशरथ विलाप करते हुए जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इससे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से लेने गए। दुखद समाचार सुनकर भरत ने कैकेयी को भला-बुरा कहा, जिस पर कौशल्या ने उन्हें समझाया। कैकेयी ने अपनी गलती स्वीकार की और भरत ने राम को वापस अयोध्या लाने का निर्णय लिया।चित्रकूट में राम-भरत मिलापभरत, सुमंत और मुनि वशिष्ठ के साथ चित्रकूट पहुंचे। वहां भीलों के राजा ने सेना देखकर आक्रमण का संदेह किया, पर भरत ने बात स्पष्ट की। लक्ष्मण को भरत के आने की सूचना मिली तो वे क्रोधित हुए, पर राम ने उन्हें समझाया। इसके बाद राम और भरत का मिलाप हुआ। राम के अयोध्या लौटने से इन्कार करने पर भरत उनकी चरण पादुका लेकर लौटे और राजपाट संभाला। इस अवसर पर सूर्यांश बुंदेला, कमलेश चौरसिया, आजाद खां मंसूरी सहित कई लोग उपस्थित थे।