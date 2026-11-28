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जामनी नदी पर बना जामनी बांध जिले के सबसे पुराने बांधों में शुमार है। इससे जनपद के साथ मध्य प्रदेश के लोगों को भी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। बांध से करीब 230.30 किलोमीटर लंबाई की दो मुख्य नहरें निकली हैं, जिनसे लगभग 10,297 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। बांध की बाईं नहर से सूरीकलां माइनर निकला है। करीब ढाई किलोमीटर लंबे इस माइनर से सूरीकलां समेत आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों की 150 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होती है।रबी की फसलों की सिंचाई के लिए हाल ही में जामनी बांध की नहरों का संचालन शुरू किया गया था। शुक्रवार सुबह ग्राम सूरीकलां के पास माइनर फटने से निचले क्षेत्र के कई किसानों के खेतों में पानी भर गया। खेतों में खड़ी फसल जलमग्न होने से किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने खुद मिट्टी डलवाकर पानी का बहाव रोकने का प्रयास किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बावजूद उन्हें माइनर के दोबारा फटने की आशंका बनी हुई है।नहर की सिल्ट सफाई और रखरखाव में लापरवाही के आरोपकिसानों का आरोप है कि नहर की सिल्ट सफाई और रखरखाव का कार्य ठीक से नहीं कराया गया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से बोई गई फसल खराब होने की आशंका है। किसानों को खाद, बीज, जुताई और बोआई पर खर्च हुई रकम डूबने की चिंता सता रही है। घटना ने नहर की सिल्ट सफाई के कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि उचित रखरखाव किया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। सरकारी धन खर्च होने के बाद भी खेतों में पानी भरने की स्थिति क्यों बनी, इसकी जांच होनी चाहिए।खाद, बीज और जुताई पर खर्च की गई पूरी लागत डूब गई है। अब दोबारा बोआई करने का खर्च भी उठाना पड़ेगा।रामप्रताप सिंह, किसान, ग्राम सूरीकलांजामनी बांध की नहर में सिल्ट सफाई में लापरवाही के कारण करीब चार एकड़ में बोई गई फसल में पानी भरने से नुकसान हुआ है।जगपाल सिंह, किसान, ग्राम सूरीकलांसूरीकलां माइनर को किसी किसान ने पानी लेने के लिए काट दिया था। मिट्टी डलवाकर उसकी मरम्मत करा दी गई है। माइनर काटने के मामले की जांच की जा रही है।सतीश बुंदेलकर, सहायक अभियंता, सिंचाई खंड