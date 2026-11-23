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कुल 101 खेल मैदानों का विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास किया गया। सांसद ने कहा कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने बिरधा के सतरवांस और बमरौला में भूमि पूजन किया। राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने महरौनी मड़ावरा में भाग लिया। डोंगराखुर्द में राज्यमंत्री प्रतिनिधि और तालबेहट में सदर विधायक ने भी भूमि पूजन में हिस्सा लिया।00000000000फोटो 39खेल मैदान बनने से निखरेंगी ग्रामीण प्रतिभाएं-सांसदबांसी। रविवार को ग्राम पंचायत छिपाई में खेल मैदान कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। शिलान्यास सांसद अनुराग शर्मा और विधायक रामरतन कुशवाहा ने किया। इस दौरान ग्राम प्रधान नीलमणि राजे, प्रधान संघ अध्यक्ष अनुपम चौबे, हरीराम राजपूत, बलराम सिंह राजपूत, कृपाल सिंह आदि मौजूद रहे।फोटो 30डोंगराकलां में खेल मैदान का मंत्री प्रतिनिधि ने किया भूमि पूजनडोंगरा खुर्द। विकासखंड मड़ावरा के ग्राम डोंगरा खुर्द में दो एकड़ भूमि पर खेल मैदान निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंथ ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर खेल मैदान की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, एडीओ पंचायत सचिन जैन, ग्राम विकास अधिकारी तुषार कटारिया, एपीओ हृदेश कुमार उपस्थित रहे।राज्यमंत्री ने ग्राम रुकवाहा खेल मैदान की रखी आधारशिलामहरौनी। विधानसभा महरौनी के ग्राम रुकवाहा में राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ और खंड विकास अधिकारी ओमप्रकाश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से विधिवत हवन पूजन किया। वहीं तालबेहट में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने हवन पूजन के बाद खेल मैदान का शिलान्यास किया।यह है खेल मैदानों की सूचीबार में 4, बिरधा में 14, जखौरा में 20, मड़ावरा में 22, मड़ावरा में 19, महरौनी में 13 और तालबेहट में 13 खेल मैदान बनाए जाने हैं। जिनका सांसद, राज्यमंत्री, सदर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भूमि पूजन किया।