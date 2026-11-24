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विधानाचार्य पं. विनोद शास्त्री और प्रतिष्ठाचार्य सतीश शास्त्री ने विधान में भाग लिया। उन्होंने विधि-विधान से 1024 अर्घ्य समर्पित किए। धर्मसभा को संबोधित करते मुनि सुव्रत सागर ने श्रीपाल-मैना सुंदरी के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सिद्ध क्षेत्र पर अष्टाह्निका महापर्व में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। इस धार्मिक कार्यक्रम में जैन समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे।

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तालबेहट-पवा। जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरि में अष्टाह्निका महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह महापर्व मुनि सुव्रतसागर और क्षुल्लक अनंत सागर के सानिध्य में संपन्न हो रहा है।पर्व के सातवें दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अनुष्ठान किए गए। विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अंशु भैया के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान चमत्कारी बाबा मूलनायक पारसनाथ स्वामी की अभिषेक शांतिधारा की गई।