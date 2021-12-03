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Lalitpur News: सास, साली और साले पर जानलेवा हमले के आरोपी तक पहुंची पुलिस

Sun, 08 Nov 2026 12:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:47 AM IST
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Police track down suspect accused of life-threatening attacks on mother-in-law, sister-in-law, and brother-in-law
ललितपुर। पत्नी के घर जाकर सास, साली और साले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाला वांछित पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है। पुलिस को हमलावर के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अनुमान है कि पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करने में सफल होगी।
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शहर के मोहल्ला लेडियापुरा आजादपुरा निवासी मिताली ठाकुर ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मयंक नामदेव उर्फ मोंटी से प्रेम विवाह किया था। मयंक मोहल्ला चौबयाना का निवासी है। मयंक अपनी पत्नी मिताली की पिटाई कर उसे परेशान करता था। इस कारण मिताली अपने मायके लौट आई थी। 4 नवंबर को मिताली अपने पिता वीर सिंह उर्फ वीरू राजा के साथ परिवार कोर्ट में वाद दायर करने गई थी। यह जानकारी मिलने पर मयंक मिताली के मायके मोहल्ला लेडियापुरा आजादपुरा पहुंच गया। वहां उसने घर में घुसकर अपनी सास मोती, साली दीपांशी और 14 वर्षीय साले नव्यांश पर चाकू से हमला किया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां मोती और दीपांशी की गंभीर हालत देखकर उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वीर सिंह उर्फ वीरू राजा की तहरीर पर मयंक उर्फ मोंटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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पुलिस की कार्रवाई
हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं। ये टीमें हमलावर को पकड़ने में लगातार जुटी हुई थीं। सूत्रों के अनुसार, घटना को अंजाम देकर भागे हमलावर के बारे में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि वांछित हमलावर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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हमले का कारण
मयंक अपनी पत्नी मिताली को अक्सर पीटता था, जिससे वह परेशान होकर मायके चली गई थी। मिताली ने अपने पिता के साथ मिलकर परिवार कोर्ट में वाद दायर करने का निर्णय लिया था। इसी बात से नाराज होकर मयंक ने मिताली के मायके में उसके परिजनों पर हमला किया। उसने जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किए थे।
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