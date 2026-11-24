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नगर पालिका के 17 विकास कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं। इनमें मुख्य चर्च रोड और आजादपुरा में नहर किनारे की सड़क सहित कई निर्माण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के लिए स्वीकृति और बजट मिलने के साथ टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने पहले इन फाइलों के पालिकाध्यक्ष के पास लंबित होने की बात कही थी। वहीं, पालिकाध्यक्षने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास कोई फाइल नहीं आई है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया था।सांसद अनुराग शर्मा के सामने मामला पहुंचने पर उन्होंने पालिकाध्यक्ष से पूछा कि सड़कों के निर्माण में पालिका प्रशासन को क्या परेशानी आ रही है। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि 12 निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से शुरू कराने की तैयारी है। इस पर सांसद ने उनसे निश्चित समयसीमा बताने को कहा। पालिकाध्यक्षने 10 दिन के भीतर काम शुरू कराने का आश्वासन दिया।दो करोड़ के कामों के टेंडर भी चार माह से अटकेसदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने शहर के विकास के लिए दो करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत कराए थे, लेकिन चार महीने बाद भी उनके टेंडर नहीं हो सके हैं। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से जानकारी लेने पर उन्होंने चेयरमैन के हस्ताक्षर नहीं होने की बात बताई। विधायक ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को अधिशासी अधिकारी को बुलाकर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली जाएगी और आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।सांसद ने क्या कहानगर पालिका क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में पालिकाध्यक्ष सोनाली जैन से बात की है। उन्होंने 10 दिनों में काम शुरू होने की बात कही है।अनुराग शर्मा, सांसदयह कार्य होना हैंकार्य का नाम- धनराशि-तुवन चौराहे से कूर्परी ठाकुर चौराहे की ओर डामरीकरण मरम्मत का कार्य 65,03,345 रुपये-वर्णी चौराहा से कलक्ट्रेट चौराहा होते हुए सदनशाह चौराहा तक पाथवे मरम्मत व नव निर्माण 49,70,000 रुपये-डायट के पास शौचालय के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स व बोलाई पोल लगाने का कार्य 39,97,800 रुपये-वार्ड नंबर 06, आरटीओ कार्यालय के बगल से ने दुर्गा प्रसाद कुशवाहा के प्लाट की ओर सीसी सड़क व नाली।-13,80,000 रुपये-कृषि विभाग के मेन गेट से भैरव बाबा पुलिया की ओर सीसी सड़क व नाली निर्माण। - 10,50,000 रुपये-भरतपुरा हाउस से करीमनगर पुलिया की ओर सीसी सड़क व नाली निर्माण।- 39,50,000 रुपये-वार्ड नंबर 14 रावतयाना में अरविंद कुमार के मकान से धर्मेंद्र नामदेव,उमेश मिश्रा की ओर सीसी सड़क व नाली।- 21,00000 रुपये-वार्ड 19,आजादपुरा में शनि मंदिर से आशीष लिटौरिया के मकान से पप्पू सरदार के मकान की ओर सड़क व नाली।-16,20,000 रुपये-वार्ड 5, ब्याना नाला पुल के बगल से शिव मंदिर की ओर छह मीटर चौड़ी सीसी सड़क व नाली निर्माण।- 34,98,000 रुपये-महिला अस्पताल के गेट से मेडिकल कॉलेज के गेट व शौचालय होते हुए डायट के आगे नाला कवर्ड कार्य।- 5,90,000 रुपये-वार्ड 3, मोहल्ला नेहरूनगर में तिलक यादव के गेट से बाईपास रोड की ओर नाली निर्माण।- 18,00000 रुपये-वार्ड 7, बसंत विहार कॉलोनी में पुलिया की ओर नाली निर्माण का कार्य ।- 5,80,000 रुपये-वार्ड 16, आजादपुरा में बंधा की पुलिया से नाली निर्माण व मरम्मत व पुलिया निर्माण।- 40,00000 रुपये-वार्ड 09, चांदमारी में ब्रहृकुमारी आश्रम से लक्ष्मी कुशवाहा, सरमन नामदेव के मकान की ओर सीसी सड़क व नाली।-15,29,500 रुपये-वार्ड 08, जुगपुरा में सविता राजपूत के मकान से राघवेंद्र सेन के मकान की ओर सीसी सड़क व नाली निर्माण।- 9,98,000 रुपये-वार्ड 01-नेहरूनगर में बाईपास रोड से नसीम खां, इंद्रपाल के मकान की ओर सीसी सड़क व नाली निर्माण।- 25,74,000 रुपये-वार्ड 08 जुगपुरा में प्रभा यादव के मकान से विरेंद्र, अरविंद यादव के मकान की ओर सीसी सड़क व नाला निर्माण।- 17,11,300 रुपये0000000000000