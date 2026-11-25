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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निर्देश पर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत एमबीबीएस के प्रत्येक छात्र को तीन परिवार गोद लेने होंगे। छात्र परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी ब्योरा जुटाकर उनकी स्वास्थ्य कुंडली तैयार करेंगे। इसमें बीमारियों का इतिहास, मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी। छात्र समय-समय पर गांव पहुंचकर परिवार के सदस्यों की जांच और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देंगे। कार्यक्रम शुरू होने से करीब डेढ़ हजार की आबादी को गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगेंगी।कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के भ्रमण के लिए जरूरी सामग्री, दस्तावेज और फाइलें तैयार करा ली हैं। गांवों के चयन के साथ विद्यार्थियों के भ्रमण की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, गांव चिह्नित होने के बाद विद्यार्थियों के 25-25 के चार समूह बनाकर भ्रमण कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को मेडिकल कॉलेज बुलाकर उपचार भी मुहैया कराया जाएगा।सामान्य जांच और उपचारएमबीबीएस के छात्र नियमित अंतराल पर गांवों का भ्रमण करेंगे। गोद लिए गए परिवारों की स्वास्थ्य कुंडली के आधार पर सदस्यों की जांच की जाएगी। बीमारी के लक्षण मिलने पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन जैसी प्राथमिक जांचें होंगी। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ चिकित्सकों से परामर्श लेकर मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण पर जोरभ्रमण के दौरान विद्यार्थी परिवारों की जीवनशैली और खानपान की स्थिति की जानकारी भी जुटाएंगे। ग्रामीणों को संतुलित और पोषणयुक्त भोजन के महत्व के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता, साफ-सफाई और बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।मेडिकल कॉलेज प्रशासन फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए गांवों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसके साथ ही जरूरी सामग्री भी जुटाई जा रही है। जल्द ही विद्यार्थी गांवों में भ्रमण कर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं देना शुरू करेंगे।— डॉ. सूर्यवीर सिंह, नोडल अधिकारी