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इस बार बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन होने से कपड़ा, बर्तन, जूते और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर खासी चहल-पहल है। खासतौर पर कपड़ा बाजार में शादी के परिधानों, साड़ियों और लहंगों की खरीदारी के लिए परिवारों की भीड़ पहुंच रही है। व्यापारियों का मानना है कि इस बार सहालग में कारोबार को अच्छी गति मिलेगी।पार्किंग न होने से सड़कों पर जाम के हालातबाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच यातायात और पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। खरीदारी करने आ रहे परिवार अपने वाहनों से मुख्य बाजार पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण वाहन सड़कों के किनारे खड़े किए जा रहे हैं। मुख्य बाजार में सड़क के काफी हिस्से तक अतिक्रमण होने और डिवाइडर के दोनों ओर हाथठेले खड़े रहने से आवागमन के लिए बेहद कम जगह बचती है। ऐसे में अवैध पार्किंग जाम की समस्या को और बढ़ा रही है, जिससे ग्राहकों के साथ राहगीरों और दुकानदारों को रोजाना जूझना पड़ रहा है।दिसंबर में 12 तारीख तक विवाह के मुहूर्तवर्ष 2026 के शेष दिनों में विवाह के लिए नवंबर में 24, 25 और 26 तारीख को शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। इसके बाद दिसंबर में 12 तारीख आखिरी शुभ मुहूर्त रहेगा। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास में विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।बाजार में साड़ियाें के दामफैब्रिक डिजायन - 250 से 1500 रुपयेसिंथेटिक और प्रिंट साड़ी - 800 से 1500 रुपयेशिफॉन साड़ी - 800 से 5000 रुपयेप्रिंटिड साड़ी - 2500 से 15000 रुपयेबनारसी - 3000 से 25000 रुपयेफोटो 6चढ़ावे में एक लहंगे के साथ छह साड़ियां रखने का चलन बढ़ गया है। इसके अलावा इंडो वेस्टर्न ड्रेस, सूट और शेरवानी की बिक्री में इजाफा हो रहा है। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। सहालग सीजन अच्छा जाने की उम्मीद है। - गुलशन सर्राफ, दुकानदारफोटो 7इन दिनों बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। उम्मीद है कि पूरे सहालग सीजन तक बाजार की यह रौनक बरकरार रहेगी। इस बार नए रंगों और डिजायनों की मांग के साथ कपड़ों की नई तरह की वैरायटियां उपलब्ध हैं। - शालिनी जैन, दुकानदार