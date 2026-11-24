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प्रतियोगिता में आठ खेल विधाएं शामिल हैं। इनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन, जूडो और बैडमिंटन हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धता के अनुसार कम से कम पांच खेल विधाओं में स्पर्धा होगी, जिसमें एथलेटिक्स अनिवार्य है। यह स्पर्धा सब जूनियर, जूनियर और सीनियर आयुवर्ग में आयोजित की जाएगी। महिला/बालिका तथा पुरुष/बालक श्रेणियों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम ललितपुर में होगी। उप जिलाधिकारी सदर मदन मोहन गुप्ता ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।0000000000000आयु वर्ग और खेल विधाएंप्रतियोगिता में सब-जूनियर, सीनियर और ओपन आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। एथलेटिक्स में अंडर-16, अंडर-20 और 20 वर्ष से ऊपर के वर्ग होंगे। वॉलीबॉल में अंडर-16, अंडर-18 और ओपन आयु वर्ग शामिल हैं। कबड्डी में 16 वर्ष या इससे कम, 20 वर्ष या इससे कम और उम्र का प्रतिबंध नहीं जैसे वर्ग रखे गए हैं। कुश्ती और बैडमिंटन के लिए भी अलग-अलग आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं।0000000000000पंजीकरण और व्यवस्थाएंखिलाड़ियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में कराया जाएगा। पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी को आयोजन के लिए निशुल्क खेल मैदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, क्षेत्राधिकारी सदर और जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाओं के लिए अलग से पत्र भेजे जाएंगे। आयोजन स्थल और तिथियों में विधायक द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी। समस्त कार्रवाई का दायित्व और पर्यवेक्षण क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जखौरा द्वारा समिति के निर्देशन में किया जाएगा।