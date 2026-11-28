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जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने जिला कार्यकारिणी, पूर्व जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और मोर्चा पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक जनसमस्याएं प्रभारी मंत्री के सामने रखने का आग्रह किया। प्रभारी मंत्री ने भी जनसरोकार से जुड़ी समस्याएं उठाने को कहा, ताकि उनका समाधान कराया जा सके।इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शहर में पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गईं सड़कों और गलियों की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़कों और गलियों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लीकेज पाइपलाइन ठीक कर पानी की बर्बादी रोकने को भी कहा।किसानों और आम आदमी की शिकायतेंबैठक में किसानों को खेतों से मिट्टी खोदने पर प्रशासन की ओर से अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की शिकायत भी उठी। इस पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमानुसार मिट्टी खोदने वाले किसानों को परेशान न किया जाए। ऐसा करने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।वहीं, एआरटीओ और यातायात पुलिस पर आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के आरोप भी लगाए गए। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि निर्दोष लोगों को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिला महामंत्री गौरव गौतम ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, प्रदीप चौबे, हरीराम निरंजन, बब्बू राजा बुंदेला, हरीराम सिंह लोधी, रजनी अहिरवार, क्षेत्रीय मंत्री रमेश कुशवाहा, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राजकुमार जैन और मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।महिला जनप्रतिनिधि को मंच पर नहीं मिली जगहभाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन शुक्रवार को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान नगर पालिकाध्यक्ष सोनाली जैन मंच पर नजर नहीं आईं। मंच पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन को स्थान दिया गया था, जबकि नगर पालिकाध्यक्ष मंच के नीचे कार्यकर्ताओं के बीच रखी कुर्सियों पर बैठी थीं। इस संबंध में पूछे जाने पर पालिकाध्यक्ष सोनाली जैन ने कहा कि वह पार्टी की कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।