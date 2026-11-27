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ललितपुर। प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार में बंद बागपत के चर्चित बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका को एक साल पहले दर्ज जेल मैनुअल उल्लंघन और मारपीट के दो मामलों में दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुर्म स्वीकार करने पर उसे जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।जिला कारागार के तत्कालीन प्रभारी जेल अधीक्षक जीवन सिंह ने एक साल पहले तहरीर देकर बताया था कि बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्र के ग्राम ढिकौली निवासी ज्ञानेंद्र ढाका को प्रशासनिक आधार पर 25 जून 2025 को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था। छह नवंबर 2025 को प्रभारी जेल अधीक्षक की टीम ने उप कारापाल प्रिंस बाबू, हेड जेल वार्डर रामऔतार, राजेंद्र प्रसाद और आकाश कुशवाहा के साथ बंदी की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से सिम सहित एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ था।जेल मैनुअल के प्रस्तर 1052 और कारागार अधिनियम की धारा 42 व 43 के तहत मोबाइल रखने का मामला गैरजमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जेल मैनुअल उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।वहीं, जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बंद नदी मोहल्ला भीमनगर निवासी धीरज अहिरवार ने भी कोतवाली में तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि छह नवंबर 2025 को जेल अधिकारियों द्वारा ज्ञानेंद्र ढाका की तलाशी लेने के बाद वह बैरक नंबर दो में पहुंचा। वहां ज्ञानेंद्र ने उस पर चम्मच से हमला कर दिया, जिससे उसे चोट आई। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक जायसवाल की अदालत ने मारपीट के मामले में जुर्म स्वीकार करने पर ज्ञानेंद्र ढाका को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में भी अदालत ने दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।जेल से मांगी थी रंगदारीज्ञानेंद्र ढाका को प्रशासनिक आधार पर 25 जून 2025 को जिला कारागार लाया गया था। चार नवंबर 2025 को उसने जेल से फोन कर बागपत के कृष्णपाल राणा से रंगदारी मांगी थी। इसके बाद पांच नवंबर को बागपत के दोघट थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जेल से रंगदारी मांगने के मामले के बाद छह नवंबर को डीएम सत्यप्रकाश और एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने जिला कारागार में छापा मारा था। इस दौरान ज्ञानेंद्र ढाका के पास से मोबाइल फोन मिला था। लापरवाही बरतने पर जेलर, डिप्टी जेलर और जेल वार्डन को निलंबित कर दिया गया था। वहीं, ज्ञानेंद्र ढाका के खिलाफ कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कर उसे जिला कारागार की तन्हाई बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था।