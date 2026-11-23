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सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व 24 नवंबर को है। यह पर्व गुरुद्वारा साहिब लक्ष्मीपुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्रीगुरुसिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ओंकार सिंह सलूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह सलूजा ने कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। इन दो दिवसीय आयोजनों में गुरुवाणी कीर्तन का विशेष प्रबंध किया गया है। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन भी होगा। श्रद्धालुओं के लिए लंगर भंडारा और प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होंगे।दिल्ली के रागी जत्थे ने प्रस्तुत किया मधुर कीर्तनसोमवार को गुरुवाणी कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस कीर्तन के लिए दिल्ली से वीर मनी सिंह का रागी जत्था ललितपुर पहुंचा है। जत्थे द्वारा मधुर गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद शाम छह बजे से रात साढ़े आठ बजे तक गुरुवाणी कीर्तन और लंगर भंडारा का आयोजन होगा।अखंड पाठ समाप्ति के बाद होगा अतिथियों का सम्मानमंगलवार को सुबह दस बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। इस दौरान गुरुवाणी कीर्तन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का सम्मान भी किया जाएगा। इसके उपरांत लंगर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। शाम को छह बजे से रात नौ बजे तक पुनः गुरुवाणी कीर्तन, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। इस समय भी लंगर प्रसाद का वितरण जारी रहेगा।