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जिले में रबी फसलों की बोआई का लक्ष्य 3,36,172 हेक्टेयर रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 2,56,964 हेक्टेयर में बोआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 76.44 फीसदी है। दलहन फसलों में चना की बोआई 11 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 10,987 हेक्टेयर में हुई है। मटर 69,784 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 68,312 हेक्टेयर और मसूर 30,937 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 30,836 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है।तिलहन फसलों में राई और सरसों की बोआई 34,995 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 29,853 हेक्टेयर में हुई है। वहीं, तोरिया की बोआई 5,014 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 3,715 हेक्टेयर में हो चुकी है।दूसरी ओर गेहूं की बोआई अभी पीछे है। 1,75,432 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,05,763 हेक्टेयर में ही गेहूं बोया गया है। जौ की बोआई भी 9,010 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 7,498 हेक्टेयर में हुई है। बोआई का काम अभी जारी है।00000000000000000जिले में इस बार अब तक दलहन में चना, मटर और मसूर की फसलों की बोआई 98.58 फीसदी और खाद्यान्न में गेहूं व जौ की बोआई 61.41 फीसदी और तिलहन में सरसों व तोरिया की फसलों की बोआई कुल 83.90 फीसदी तक हो चुकी है। अभी बोआई चल रही है। बोआई के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि किस फसल की बोआई सबसे अधिक हुई है।-रंजीत चौरसिया, जिला कृषि अधिकारी।