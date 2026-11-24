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प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराए जाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए केंद्र व्यवस्थापक नामित कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए स्क्वाड टीम तैनात रहेगी और यह टीम परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर जायजा लेती रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को नामित किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक बाह्य कक्ष निरीक्षक के तौर पर ड्यूटी करेंगे।पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय दैलवारा के प्रधानाचार्य हूपेंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र (आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र), नीला या काला पेन लेकर आएं।परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों की सूचीपरीक्षा केंद्र का नाम - परीक्षार्थियों की संख्याराजकीय इंटर कॉलेज बार - 480रघुवीर सिंह नेताजी इंटर कॉलेज बार - 274किसान इंटर कॉलेज बिरधा - 720जिला परिषद इंटर कॉलेज पाली - 297राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर - 480राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ललितपुर - 480वर्णी जैन इंटर कॉलेज - 221सरस्वती मंदिर इंटर कॉलेज मड़ावरा - 384सरस्वती मंदिर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़ावरा - 336पीएन शर्मा इंटर कॉलेज सैदपुर मड़ावरा - 325सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महरौनी - 480राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महरौनी - 299राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेहट - 480श्री मर्दन सिंह इंटर कॉलेज तालबेहट - 387योग - 5643