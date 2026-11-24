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रविवार की सुबह गल्ला मंडी के पीछे स्थित हाईवे-44 किनारे एक ट्रक की बॉडी बनाने वाली दुकान के बाहर खड़े ट्रक के केबिन में एक युवक अचेत पड़ा मिला था। जिसकी पहचान 25 वर्षीय गब्बर निवासी कस्बा जाखलौन के रूप में की गई। युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया था। गब्बर ट्रक पर क्लीनर था और दुकान के बाहर खड़े ट्रक की रखवाली कर रहा था। वह ट्रक के केबिन में रात के समय सोता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें हार्ट अटैक से मौत होना पाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।