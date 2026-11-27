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ललितपुर। शहर के तालाबपुरा मार्ग स्थित साईं मंदिर में बुधवार रात चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों पर मंदिर की गुल्लक तोड़कर उसमें रखी दान की नकदी और चांदी का गिलास चोरी करने का आरोप है। बृहस्पतिवार सुबह मंदिर के पुजारी का भाई वहां पहुंचा तो चैनल गेट खुला मिला और गुल्लक टूटी पड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।तुवन चौराहे से तालाबपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर कर्माबाई पार्क के सामने साईं मंदिर स्थित है। आरोप है कि बुधवार रात चोर मंदिर का शटर खोलकर अंदर घुसे और गुल्लक तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ले गए। बृहस्पतिवार सुबह मंदिर खोलने पहुंचे पुजारी के भाई ने अंदर सामान अस्त-व्यस्त देखा। गुल्लक टूटी हुई थी और उसमें रखे रुपये गायब थे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक, चोर गुल्लक में रखी नकदी के साथ एक चांदी का गिलास भी ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर चोरों का सुराग लगाने में जुटी है।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में घटना कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।