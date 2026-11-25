Lalitpur News: पड़ोसी की मौत में रिटायर्ड फौजी व उसकी बहू पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:09 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:09 AM IST
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ललितपुर। दंपती के विवाद में बीच-बचाव करने गए पड़ोसी की लाठी मारने से मौत के मामले में कोतवाली पुलिस ने सेवानिवृत फौजी और उसकी बहू पर मृतक के बेटे की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी सेवानिवृत फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के बेटे ने पुलिस पर गलत धाराएं लगाने का आरोप लगाया है।
शहर के मोहल्ला तालाबपुरा, विदुआ कॉलोनी निवासी आकाश ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार की रात आठ बजे पडोसी हरीराम गालियां दे रहा था। इस पर वह आकाश और उसके पिता दुर्गाप्रसाद ने उसे गालियां देने से मना किया। इससे हरीराम आवेश में आ गया और घर से धारदार नुकीली वस्तु ले आया। उसने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े। आरोप लगाया कि हरीराम की बहू ने भी उसके पिता के साथ मारपीट की। दुर्गाप्रसाद के सिर से खून बह रहा था। उसके चिल्लाने पर परिजन और मोहल्लेवासी वहां आ गए। घायल दुर्गाप्रसाद को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
-मालूम हो कि बीते रोज सोमवार की रात में लगभग आठ बजे मोहल्ला तालाबपुरा में विदुआ कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दुर्गा प्रसाद रजक (52) पति-पत्नी के हो रहे विवाद को शांत कराने के प्रयास कराने पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। इसी बात से नाराज होकर पत्नी मारते समय उसने गुस्से में आकर दुर्गाप्रसाद पर भी लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।
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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
कोतवाली पुलिस ने मृतक के बेटे आकाश की तहरीर पर कार्रवाई की। आरोपी हरीराम और उसकी बहू किशना के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने हरीराम को गिरफ्तार कर लिया है। हरीराम एक रिटायर्ड फौजी है। गिरफ्तारी के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।
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बेटे ने लगाए गलत धाराओं के आरोप
मृतक दुर्गाप्रसाद के बेटे आकाश ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उसने अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोप लगाए। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उसने गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज करने पर सवाल उठाया। आकाश ने सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।
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आरोपी पर हमले का प्रयास
जब आरोपी हरीराम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। मृतक के बेटे आकाश और उसके साथियों ने उस पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों को उक्त लोगों से दूर हटाया।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आने से मौत होना पाया गया है। हार्ट में भी क्लॉट पाया गया है।
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तालाबपुरा में हुई घटना में मृतक के बेटे की तहरीर पर दो आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आरोपी अपनी पत्नी से पिटाई कर रहा था, जिसमें बचाने के दौरान बीच में आने से दुर्गाप्रसाद की मौत हुई है।
-कालू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक।
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शहर के मोहल्ला तालाबपुरा, विदुआ कॉलोनी निवासी आकाश ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार की रात आठ बजे पडोसी हरीराम गालियां दे रहा था। इस पर वह आकाश और उसके पिता दुर्गाप्रसाद ने उसे गालियां देने से मना किया। इससे हरीराम आवेश में आ गया और घर से धारदार नुकीली वस्तु ले आया। उसने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े। आरोप लगाया कि हरीराम की बहू ने भी उसके पिता के साथ मारपीट की। दुर्गाप्रसाद के सिर से खून बह रहा था। उसके चिल्लाने पर परिजन और मोहल्लेवासी वहां आ गए। घायल दुर्गाप्रसाद को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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-मालूम हो कि बीते रोज सोमवार की रात में लगभग आठ बजे मोहल्ला तालाबपुरा में विदुआ कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दुर्गा प्रसाद रजक (52) पति-पत्नी के हो रहे विवाद को शांत कराने के प्रयास कराने पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। इसी बात से नाराज होकर पत्नी मारते समय उसने गुस्से में आकर दुर्गाप्रसाद पर भी लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।
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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
कोतवाली पुलिस ने मृतक के बेटे आकाश की तहरीर पर कार्रवाई की। आरोपी हरीराम और उसकी बहू किशना के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने हरीराम को गिरफ्तार कर लिया है। हरीराम एक रिटायर्ड फौजी है। गिरफ्तारी के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।
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बेटे ने लगाए गलत धाराओं के आरोप
मृतक दुर्गाप्रसाद के बेटे आकाश ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उसने अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोप लगाए। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उसने गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज करने पर सवाल उठाया। आकाश ने सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।
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आरोपी पर हमले का प्रयास
जब आरोपी हरीराम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। मृतक के बेटे आकाश और उसके साथियों ने उस पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों को उक्त लोगों से दूर हटाया।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आने से मौत होना पाया गया है। हार्ट में भी क्लॉट पाया गया है।
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तालाबपुरा में हुई घटना में मृतक के बेटे की तहरीर पर दो आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आरोपी अपनी पत्नी से पिटाई कर रहा था, जिसमें बचाने के दौरान बीच में आने से दुर्गाप्रसाद की मौत हुई है।
-कालू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक।