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शहर के मोहल्ला तालाबपुरा, विदुआ कॉलोनी निवासी आकाश ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार की रात आठ बजे पडोसी हरीराम गालियां दे रहा था। इस पर वह आकाश और उसके पिता दुर्गाप्रसाद ने उसे गालियां देने से मना किया। इससे हरीराम आवेश में आ गया और घर से धारदार नुकीली वस्तु ले आया। उसने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े। आरोप लगाया कि हरीराम की बहू ने भी उसके पिता के साथ मारपीट की। दुर्गाप्रसाद के सिर से खून बह रहा था। उसके चिल्लाने पर परिजन और मोहल्लेवासी वहां आ गए। घायल दुर्गाप्रसाद को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।-मालूम हो कि बीते रोज सोमवार की रात में लगभग आठ बजे मोहल्ला तालाबपुरा में विदुआ कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दुर्गा प्रसाद रजक (52) पति-पत्नी के हो रहे विवाद को शांत कराने के प्रयास कराने पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। इसी बात से नाराज होकर पत्नी मारते समय उसने गुस्से में आकर दुर्गाप्रसाद पर भी लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।000000000पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारीकोतवाली पुलिस ने मृतक के बेटे आकाश की तहरीर पर कार्रवाई की। आरोपी हरीराम और उसकी बहू किशना के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने हरीराम को गिरफ्तार कर लिया है। हरीराम एक रिटायर्ड फौजी है। गिरफ्तारी के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।0000000000बेटे ने लगाए गलत धाराओं के आरोपमृतक दुर्गाप्रसाद के बेटे आकाश ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उसने अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोप लगाए। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उसने गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज करने पर सवाल उठाया। आकाश ने सही धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।00000000000आरोपी पर हमले का प्रयासजब आरोपी हरीराम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। मृतक के बेटे आकाश और उसके साथियों ने उस पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों को उक्त लोगों से दूर हटाया।000000000000000पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चरपोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आने से मौत होना पाया गया है। हार्ट में भी क्लॉट पाया गया है।000000000000000तालाबपुरा में हुई घटना में मृतक के बेटे की तहरीर पर दो आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आरोपी अपनी पत्नी से पिटाई कर रहा था, जिसमें बचाने के दौरान बीच में आने से दुर्गाप्रसाद की मौत हुई है।-कालू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक।