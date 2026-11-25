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नतीजा यह है कि सिंदवाहा और आसपास के छह गांवों के पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए निजी चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्भाधान और टीकाकरण जैसी सरकारी सुविधाएं भी ठप हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत सिंदवाहा स्थित पशु चिकित्सालय 14 जनवरी 2020 से बंद पड़ा है। अस्पताल बंद होने से बैरवारा, परसई, बैजनाथ, गुंदरापुर, विजयपुरा और सिंदवाहा के पशुपालकों को उपचार के लिए दूसरे केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पशु बीमार होने पर निजी चिकित्सक बुलाने पड़ते हैं। इसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। संवादजर्जर भवन, जीर्णोद्धार के लिए बजट नहींअस्पताल की बदहाली सिर्फ चिकित्सक की कमी तक सीमित नहीं है। इसका भवन भी जर्जर हालत में है। भवन की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए अब तक बजट नहीं मिल सका है। ऐसे में चिकित्सक की तैनाती होने के बाद भी भवन की स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालन उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। समय पर उपचार नहीं मिलने से कई बार पशुओं की जान चली जाती है।पशुपालकों की पीड़ापशुओं के बीमार होने पर चिकित्सक को दूर-दराज से बुलाना पड़ता है। उनके पहुंचने में देरी होने से कई बार पशुओं की जान चली जाती है। इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।-संजय नायक, पशुपालकपशु चिकित्सालय को जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि पशुओं को समय पर उपचार मिल सके। सरकारी सुविधा मिलने से पशुपालकों को राहत मिलेगी और पशुओं की जान भी बचाई जा सकेगी।-सीताराम राजपूत, पशुपालकपशु बीमार होने पर काफी परेशानी होती है। क्षेत्र में पशु चिकित्सक की तैनाती जरूरी है, जिससे समय पर उपचार मिल सके।- कपूरचंद्र, पशुपालक, बैरवाराकोट-सिंदवाहा में कई साल से चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है। जनवरी तक चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही भवन का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। -भगवान सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर