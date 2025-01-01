फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Agriculture Department seizes 45 bags of suspicious DAP; files complaint at police station.

Lalitpur News: कृषि विभाग ने पकड़ी 45 बोरी संदिग्ध डीएपी, थाने में दी तहरीर

Wed, 04 Nov 2026 12:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Agriculture Department seizes 45 bags of suspicious DAP; files complaint at police station.
खाद की बोरियाें की जांच करते अ​धिकारी। स्रोत: विभाग - फोटो : ARchive
ललितपुर। कृषि विभाग की टीम ने पूराकलां क्षेत्र में नकली डीएपी की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान 45 बोरी संदिग्ध डीएपी बरामद की गई। अधिकारियों ने डीएपी के नमूने लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
विज्ञापन


बीते सोमवार को जिला कृषि अधिकारी और उनकी टीम को थाना पूराकलां के ग्राम धमना-सारसेड़ में संदिग्ध उर्वरक की अवैध बिक्री की जानकारी मिली थी। पुलिस की मौजूदगी में टीम ने ग्राम धमना में किसान गुरूदयाल के घर जांच की। वहां इफको की छह बोरी डीएपी रखी पाई गई। गुरूदयाल ने बताया कि यह बोरियां रोहित राजा ने उसे उपलब्ध कराई थीं। इसके बाद टीम ने रोहित राजा के घर जाकर जांच की। वहां इफको की 11 बोरी और आईपीएल की 28 बोरी डीएपी मिली। रोहित राजा खरीद से संबंधित कोई बिल मौके पर उपलब्ध नहीं करा सका। उसने लिखित बयान में बताया कि यह उर्वरक दो व्यक्तियों ने उपलब्ध कराया था।
विज्ञापन


कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
कुल 45 बोरी संदिग्ध डीएपी उर्वरक ग्राम धमना से उठवाकर पुलिस की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवा दी गई। जिला कृषि अधिकारी रंजीत चौरसिया ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर थाना पूराकलां में तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed