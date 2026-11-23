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बैठक में पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके संचालन और प्रगति की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर दिया। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के संबंध में भी बात हुई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह,नोडल अधिकारी डॉ. अमित तिवारी, डॉ. आरएन सोनी,डॉ. शिव प्रकाश ,डॉ. प्रदीप यादव, डॉ. धीरेंद्र विंध्य और डॉ. अवधेश चंद्र यादव के अलावा सीएचसी के अधीक्षक मौजूद रहे।