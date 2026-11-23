Lalitpur News: स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति जानने ललितपुर पहुंचे अपर निदेशक
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:26 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:26 AM IST
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ललितपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रविवार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें झांसी मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अजय कुमार तिवारी और संयुक्त निदेशक डॉ. आरके सोनी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कार्यक्रमों की जानकारी ली।
बैठक में पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके संचालन और प्रगति की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर दिया। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के संबंध में भी बात हुई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह,नोडल अधिकारी डॉ. अमित तिवारी, डॉ. आरएन सोनी,डॉ. शिव प्रकाश ,डॉ. प्रदीप यादव, डॉ. धीरेंद्र विंध्य और डॉ. अवधेश चंद्र यादव के अलावा सीएचसी के अधीक्षक मौजूद रहे।
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बैठक में पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके संचालन और प्रगति की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर दिया। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के संबंध में भी बात हुई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह,नोडल अधिकारी डॉ. अमित तिवारी, डॉ. आरएन सोनी,डॉ. शिव प्रकाश ,डॉ. प्रदीप यादव, डॉ. धीरेंद्र विंध्य और डॉ. अवधेश चंद्र यादव के अलावा सीएचसी के अधीक्षक मौजूद रहे।
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