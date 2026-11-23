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सांसद डॉ. अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद अब क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण हो रहा है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उपचार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने इसे जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण पहल बताया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मयंक शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए यूनिट की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. गजेंद्र सिंह, डॉ. पवन सूद, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीशचंद्र रावत सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।क्रिटिकल केयर यूनिट का महत्वयह क्रिटिकल केयर यूनिट गंभीर बीमारियों के उपचार में अहम भूमिका निभाएगी। सांस संबंधी बीमारी, सड़क दुर्घटना और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वाले मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। मेडिकल कॉलेज में एक बैच में 300 विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। क्रिटिकल केयर यूनिट बनने के बाद आवश्यक विभागों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी।परिजनों के लिए धर्मशालासांसद डॉ. अनुराग शर्मा ने क्रिटिकल केयर यूनिट के भूमि पूजन के दौरान अपनी मां के नाम से एक धर्मशाला बनवाने की इच्छा जताई। यह धर्मशाला गंभीर मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से मेडिकल कॉलेज के आसपास जमीन मांगी है। जमीन मिलते ही वह अपने स्तर से धर्मशाला का निर्माण करवाएंगे।