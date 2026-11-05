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Lakhimpur Kheri News: रात में सोईं महिलाएं व बच्चियां, सुबह कटे मिले बाल

Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:32 PM IST
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Women and girls slept at night, their hair was found cut in the morningWomen and girls slept at night, their hair was found cut in the morning
महिला की कटी चोटी। संवाद
मझगईं। पिरथीपुरवा चौराहे पर एक घर में रात को सो रहीं चार महिलाओं और बच्चियों के बाल कटे मिले। परिवार के सदस्य अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। परिजनों का दावा है कि घर अंदर से बंद था।
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परिजनों के अनुसार, रात करीब सवा एक बजे आरजू आसमीन पानी पीने के लिए उठी तो अपने बाल कटे देखकर शोर मचाया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य जागे। आसरीन बानो, इशरत की बेटी आरजू आसमीन, हामिद की बेटी शानवी और सबा आसमीन के बाल कटे मिले। सूचना पर रात में ही मझगईं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। सुबह जानकारी फैलने पर घर के बाहर ग्रामीण जुट गए।
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करीब दस साल पहले क्षेत्र में सामने आए चोटी कटवा के मामलों की भी चर्चा होने लगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

प्रभारी सीओ पलिया शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घर में किसी के भी आने-जाने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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