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गांव निवासी राम आसरे के घर में रात को आहट होने पर परिवार के लोगों की नींद खुल गई। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण भी पहुंच गए। उन्होंने घर के अंदर एक युवक को पकड़ लिया। परिवार के लोगों ने कमरे में रखा बक्सा खुला और सामान बिखरा मिलने के साथ पायल व नकदी गायब होने की बात कही।वहीं, पकड़े गए युवक ने चोरी के आरोप से इन्कार किया है। उसका कहना है कि वह रात में फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। एक कुत्ते ने उसे काट भी लिया। कुत्तों से बचने के लिए वह मकान में घुस गया था।गोला सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। भागे युवक की तलाश की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।