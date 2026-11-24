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निघासन कोतवाली क्षेत्र के ढखेरवा मार्ग पर सूरजपुर स्थित धर्मकांटे के पास मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे हादसा हुआ। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के मेहंदी गांव निवासी मुस्ताक खान के बेटे इश्तियाक खान सिंगाही से रिश्तेदारी में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।गंभीर रूप से घायल इश्तियाक को पुलिस ने एंबुलेंस से निघासन सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मोबाइल और अन्य अभिलेखों से उनकी पहचान की। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। खबर लिखे जाने तक परिजन सीएचसी नहीं पहुंचे थे और शव अस्पताल में रखा था। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक और चालक की तलाश जारी है।दूसरा हादसा लखीमपुर-मैगलगंज मार्ग पर लोहागढ़ गांव के पास हुआ। मितौली थाना क्षेत्र के खुर्दा निवासी राम किशोर वर्मा का 21 वर्षीय बेटा अरुण कुमार टेढ़ेनाथ धाम से लौट रहा था। मंगलवार को उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सवार मैगलगंज के कल्ली ओदरहा निवासी मुकेश कुमार और रामसेवक कष्ट हरण धाम से मेला देखकर लौट रहे थे। हादसे में अरुण की मौत हो गई, जबकि मुकेश और रामसेवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पैदल जा रहे नगरा बिछिया निवासी दुर्गेश कुमार के पैर में भी चोट आई। मुकेश का पैर फ्रैक्चर हो गया।सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी दिलीप कुमार चौबे ने घायलों को सीएचसी मितौली पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश और दुर्गेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ यादवेंद्र ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मौके से एक बाइक बरामद हुई है, जबकि दूसरी की तलाश की जा रही है।