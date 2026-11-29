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हादसे में कार सवार आदित्य श्रीवास्तव (25) पुत्र चेतन, विवेक श्रीवास्तव (30) पुत्र जयप्रकाश, अरविंद श्रीवास्तव (40) पुत्र रामगोपाल और आशीष श्रीवास्तव (40) पुत्र ओमप्रकाश निवासी लखीमपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची खमरिया पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकहा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। विज्ञापन

सीओ धौरहरा अभिषेक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के चलते हादसा होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हादसे में कार सवार आदित्य श्रीवास्तव (25) पुत्र चेतन, विवेक श्रीवास्तव (30) पुत्र जयप्रकाश, अरविंद श्रीवास्तव (40) पुत्र रामगोपाल और आशीष श्रीवास्तव (40) पुत्र ओमप्रकाश निवासी लखीमपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची खमरिया पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकहा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।सीओ धौरहरा अभिषेक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के चलते हादसा होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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खमरिया। क्षेत्र में पीलीभीत-बस्ती हाईवे (एनएच-730) पर रविवार सुबह करीब आठ बजे खानीपुर के निकट घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। बहराइच की ओर से धान की बोरियां लादकर लखीमपुर जा रहे ट्रक की सामने से आ रही कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे से आ रही एक अन्य कार भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग नेपाल से वापस आ रहे थे। घर पहुंचते इससे पहले ही हादसे का शिकार हो गए।