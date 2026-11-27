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इटली निवासी फेडरिको, उनकी पत्नी वेरोनिका, बेटी निकोल और पिता सर्गियो भारत में लखनऊ में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद यह परिवार सुबह क्षेत्र के एक स्थानीय रिजॉर्ट में ठहरा था। शुक्रवार शाम की पाली में इन विदेशी सैलानियों ने किशनपुर सेंचुरी का रुख किया। नेचर गाइड फईम ने सभी मेहमानों को जंगल सफारी कराई और उन्हें किशनपुर की जैव विविधता व वन्यजीवों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सफारी के दौरान हालांकि बाघ या गैंडा नजर नहीं आया, लेकिन झाड़ीदार जंगलों और वेटलैंड क्षेत्र में विचरण कर रहे रंग-बिरंगे व दुर्लभ पक्षियों को देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इटली के मेहमानों ने इन खूबसूरत पक्षियों के मनमोहक नजारों को अपने कैमरों में कैद किया और जंगल की आबोहवा की जमकर सराहना की। फील्ड डायरेक्टर एच मोहनराजा ने बताया कि सफारी का यादगार अनुभव लेने के बाद यह परिवार शनिवार सुबह इटली के लिए रवाना हो जाएगा।

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पलियाकलां। दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी की प्राकृतिक सुंदरता विदेशी पर्यटकों को भी खूब आकर्षित कर रही है। शुक्रवार शाम इटली से आए एक परिवार ने किशनपुर में जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें बाघ या गैंडे के दीदार तो नहीं हुए लेकिन जंगल के शांत वातावरण और विभिन्न प्रजातियों के खूबसूरत पक्षियों को देखकर विदेशी मेहमान बेहद रोमांचित नजर आए।