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Lakhimpur Kheri News: गीतों में उतरी अवध की माटी, सुरों में सजी लोकसंस्कृति

Mon, 02 Nov 2026 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 02 Nov 2026 11:53 PM IST
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There have been 61 objections to the list of proposed examination centres for the UP Board exams, and 21 applications have been received for the creation of new centres
दशहरा मेले में समाजसेवी आलोक मिश्रा को सम्मानित करते पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा व मेला अधिकारी समरा
लखीमपुर खीरी। अवधी गीतों की मिठास, लोकधुनों की खनक और अपनी माटी की खुशबू... ऐतिहासिक लखीमपुर दशहरा मेले के दसवें दिन आयोजित अवध संध्या में अवध की लोकसंस्कृति सुरों के जरिये जीवंत हो उठी।
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लोकगायिका दीपिका मिश्रा और शतांशु की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीत-संगीत के बीच लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। इस दौरान समाजसेवा, साहित्य और व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया गया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी संजय कुमार और विशिष्ट अतिथियों दीपक पुरी व आलोक मिश्रा ने किया। इसके बाद लोकगीतों की मधुर धुनों ने माहौल को संगीतमय बना दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शक देर तक झूमते रहे।
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गीतों के माध्यम से अवध के जनजीवन, लोकपरंपरा और सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखरी। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी राममोहन गुप्त ने किया। नगर पालिका परिषद की ओर से समाजसेवा, साहित्य और व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान देने वाले संजय गुप्ता, उमेश शुक्ला, हुकुम अग्रवाल, सीमा गुप्ता, रमेश गुप्ता, पवन शर्मा, डॉ. रघुनंदन झा, जितेंद्र वर्मा, पंकज वर्मा, रमेश मिश्रा, मधुर वाजपेई, पुत्तन मिश्रा और रोहित बरनवाल सहित कई विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया।

दशहरा मेले में समाजसेवी आलोक मिश्रा को सम्मानित करते पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा व मेला अधिकारी समरा

दशहरा मेले में समाजसेवी आलोक मिश्रा को सम्मानित करते पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा व मेला अधिकारी समरा

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