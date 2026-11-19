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रियाज अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चोर घर के बाहर बनी सीढ़ियों से छत पर चढ़ा और जीने के रास्ते कमरे में पहुंचा। परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। उसने अलमारी खंगालकर नकदी और मोबाइल फोन निकाल लिए। इसी दौरान कमरे में सो रही उनकी बहू तसलीम जाग गईं। उनके शोर मचाने की कोशिश पर चोर ने तमंचा दिखाकर धमकाया और सीढ़ियों से होते हुए घर के पीछे भाग गया। उसके जाने के बाद महिला ने शोर मचाया तो परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। सुबह पुलिस को सूचना दी गई।पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोर घर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। सीओ महक शर्मा ने बताया कि चोर ने कंबल से चेहरा ढक रखा था। उसकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।कंबल और चप्पल छोड़ गयाघटना के बाद परिजनों को दरवाजे पर एक कंबल और चप्पलें मिलीं। सीसीटीवी फुटेज में चोर इसी कंबल से चेहरा ढके दिखाई दे रहा है। रियाज अहमद के मुताबिक, दो दिन पहले उनके घर में शादी समारोह हुआ था। कुछ साल पहले भी उनके घर में चोरी हुई थी। उस समय आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया था।