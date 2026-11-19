Lakhimpur Kheri News: आज से शहनाई की गूंज, बरातघरों में लौटी रौनक
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:14 PM IST
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लखीमपुर खीरी। शहर में शादी समारोहों का सिलसिला शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। लग्न के मुहूर्त को देखते हुए मैरिज लॉन और बरातघरों में पहले से बुकिंग हो चुकी है। संचालकों ने सजावट और अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई बरातघर फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाए गए हैं।
उत्सव लॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन मौर्य के अनुसार, शहर में छोटे-बड़े करीब 82 बरातघर हैं। 20 से 26 नवंबर और दो से 12 दिसंबर तक अच्छी लग्न है। इन तारीखों में बुकिंग फुल हो चुकी है। शादियों की संख्या अधिक होने से इस सीजन में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है।
शहर में मैरिज लॉन की बुकिंग 30 हजार से साढ़े तीन लाख रुपये तक है। लॉन का आकार, सुविधाएं और सजावट के आधार पर किराया तय होता है। शादी समारोहों से फूल, सजावट, कैटरिंग और अन्य संबंधित कारोबार को भी गति मिलने की संभावना है।
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इस बार लग्न के मुहूर्त अच्छे हैं। शादियों की संख्या अधिक होने से मैरिज लॉन की बुकिंग भी अच्छी हुई है। लोगों ने काफी पहले से लॉन बुक करा रखे हैं। उम्मीद है कि इस शादी सीजन में कारोबार अच्छा रहेगा।
- मनमोहन मौर्य, मैरिज लॉन संचालक
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शादी का सीजन शुरू होने से कारोबार में तेजी आने लगी है। मैरिज लॉन की सजावट से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोग शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए अच्छी सजावट और सुविधाओं वाले लॉन पसंद कर रहे हैं।
- योगेश जोशी, मैरिज लॉन संचालक
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उत्सव लॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन मौर्य के अनुसार, शहर में छोटे-बड़े करीब 82 बरातघर हैं। 20 से 26 नवंबर और दो से 12 दिसंबर तक अच्छी लग्न है। इन तारीखों में बुकिंग फुल हो चुकी है। शादियों की संख्या अधिक होने से इस सीजन में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है।
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शहर में मैरिज लॉन की बुकिंग 30 हजार से साढ़े तीन लाख रुपये तक है। लॉन का आकार, सुविधाएं और सजावट के आधार पर किराया तय होता है। शादी समारोहों से फूल, सजावट, कैटरिंग और अन्य संबंधित कारोबार को भी गति मिलने की संभावना है।
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इस बार लग्न के मुहूर्त अच्छे हैं। शादियों की संख्या अधिक होने से मैरिज लॉन की बुकिंग भी अच्छी हुई है। लोगों ने काफी पहले से लॉन बुक करा रखे हैं। उम्मीद है कि इस शादी सीजन में कारोबार अच्छा रहेगा।
- मनमोहन मौर्य, मैरिज लॉन संचालक
शादी का सीजन शुरू होने से कारोबार में तेजी आने लगी है। मैरिज लॉन की सजावट से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोग शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए अच्छी सजावट और सुविधाओं वाले लॉन पसंद कर रहे हैं।
- योगेश जोशी, मैरिज लॉन संचालक