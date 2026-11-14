Lakhimpur Kheri News: शेरवानी का शाही अंदाज, सूट का स्टाइल... दूल्हों को भा रहा नया फैशन

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किसी को शेरवानी का नवाबी अंदाज भा रहा है तो कोई टक्सीडो और थ्री-पीस सूट में अपना स्टाइल तलाश रहा है। दूल्हों की बदलती पसंद से वेडिंग फैशन का बाजार भी गुलजार है। इस बार इंब्रॉयडरी वाली शेरवानी, इंब्रॉयडरी ब्लेजर और बंद गले के सूट की मांग है। डिजाइनर जोधपुरी सूट और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट भी युवाओं को पसंद आ रहे हैं।पारंपरिक पहनावे में हैवी वर्क वाली शेरवानी और मुगलई डिजाइन का क्रेज है। वहीं, सादगी पसंद दूल्हे कम कढ़ाई और आकर्षक कटिंग वाली पोशाकें चुन रहे हैं।रंगों में भी बदलाव दिख रहा है। मैरून और गोल्डन के साथ आइवरी, ऑफ व्हाइट, बेज और पेस्टल शेड्स पसंद किए जा रहे हैं। कई दूल्हे पोशाक के साथ मैचिंग साफा, डिजाइनर पगड़ी, स्टोल और ब्रोच भी चुन रहे हैं। फुटवियर में नोकदार नागरा, पंजाबी जूती और इंब्रॉयडरी वाले वेडिंग शूज पसंद किए जा रहे हैं।दुकानदार मनमीत सिंह मिंटू और राजेंद्र साहू के मुताबिक, पिछले साल की अपेक्षा इस बार खरीदारी बढ़ी है। 20 नवंबर से सहालग की लग्न शुरू हो रही हैं, लेकिन बाजार में करीब एक माह पहले से खरीदारी शुरू हो गई है। नसीम खान और नसरत ने भी बताया कि युवाओं में डिजाइनर शेरवानी और ब्लेजर का क्रेज बढ़ा है।21 नवंबर को शादी है। जीवन का यह खास दिन है, इसलिए पोशाक भी अलग और आकर्षक होनी चाहिए। डिजाइन और फिटिंग देखकर शेरवानी पसंद की है। हालांकि, दूल्हे की पूरी ड्रेस का खर्च काफी बढ़ गया है।-रोहित जायसवाल, हरगांव7 दिसंबर को शादी है। इसके लिए पारंपरिक कपड़ों के बजाय आधुनिक अंदाज चुना है। बंद गले का सूट पसंद किया है। इसके साथ मैचिंग साफा और जूते भी लेंगे, ताकि पूरा लुक अच्छा लगे। इन सब पर काफी खर्च हुआ है। साधारण ड्रेस में खर्च कम होता।-ऋषि सिंह, लखीमपुरकपड़ों, जूते और पगड़ी के रेट- इंब्रॉयडरी ब्लेजर : 5,000 से 15,000 रुपये- इंब्रॉयडरी शेरवानी : 15,000 से 55,000 रुपये- बंद गले के सूट : 12,000 से 18,000 रुपये- थ्री-पीस सूट : 15,000 से 35,000 रुपये- पगड़ी : 400 से 1,500 रुपये- चुनरी : 800 से 2,000 रुपये- इंब्रॉयडरी नोकदार जूते : 1,200 से 1,800 रुपयेनोट : कीमतें बाजार के मुताबिक हैं।