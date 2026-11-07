Lakhimpur Kheri News: डेढ़ फुट पानी में डूबा 18 गांवों का रास्ता

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आमतौर पर बरसात में यह रास्ता अधिकतम दो महीने बंद रहता था, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और शारदा नदी में बाढ़ के कारण पानी अब तक नहीं निकला है। इस मार्ग से ढकिया खुर्द, कुंवरपुर, बझेड़ा, ढकिया कलां, शाहपुर, नानक फार्म, जगदेवपुर, जगन्नाथ टांडा, छंगा टांडा, जमुनहां, प्रताप टांडा, सप्पू टांडा, सूरजपुर, जंगल नंबर छह, जंगल नंबर सात और दीदारु टांडा समेत करीब 18 गांवों के लोग आवागमन करते हैं। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।मटैहिया निवासी मनोज कुमार ने बताया कि रास्ते में पानी भरा होने से बिजुआ पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी होती है। मझौरा निवासी तोताराम ने कहा कि पानी नहीं हटा तो गुलरिया चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने में परेशानी होगी। मटैहिया के पूर्व प्रधान इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र के किसानों का इस मार्ग से काफी आवागमन होता है। जलभराव से उन्हें दिक्कत हो रही है।मटैहिया निवासी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मार्ग से हजारों क्विंटल गन्ना गुलरिया चीनी मिल को आपूर्ति किया जाता है। जलभराव के कारण गन्ने की ढुलाई प्रभावित होगी। किसानों को 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यहां पुल बन जाए तो समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। मटैहिया निवासी सर्वेश कुमार ने बताया कि पानी के दूसरी तरफ उनके खेत हैं। वहां पहुंचने में काफी परेशानी होती है।ग्रामीणों के मुताबिक, पहले पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन निकास वाले रास्ते पर मिट्टी डालकर खेती किए जाने से जलनिकासी बाधित हो गई है। उन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था कराकर सड़क चालू कराने की मांग की है।इस मार्ग से जुड़े गांवों का गन्ना गुलरिया चीनी मिल जाता है। पेराई सत्र शुरू होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जलभराव नहीं हटा तो गन्ना लेकर मिल पहुंचने के लिए छह के बजाय 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली का डीजल खर्च और समय बढ़ेगा। किसानों का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत के बीच अतिरिक्त खर्च उनकी परेशानी बढ़ाएगा।नाले को पाटकर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए बाढ़ का पानी रास्ते पर भरा रहता है। जल्द ही नाले खुदवाए जाएंगे, ताकि लोगों को राहत मिल सके।-महावीर सिंह, खंड विकास अधिकारी, बिजुआ