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धौरहरा के ठुठवा घाट पर तड़के से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। दूरदराज के गांवों और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने सरयू में स्नान और पूजा-अर्चना की। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, ठुठवा और जालिमनगर घाट पर मिलाकर करीब सवा लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। एसडीएम युगांतर त्रिवेदी ने बताया कि दोनों घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही थी।स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने 400 वर्ष पुराने ठुठवा मेले में खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। झूले, सर्कस और काला जादू के खेल बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में पारंपरिक राजाओं के शिविरों के साथ राजनीतिक दलों के शिविर भी लगाए गए। भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के पुत्र राजीव अवस्थी उर्फ लालू भैया समर्थकों के साथ मौजूद रहे। डॉ. रमरमण मिश्रा का अलग धार्मिक शिविर लगा था। सपा के शिविर में वरुण यशपाल चौधरी और कांग्रेस के शिविर में उदयभान सिंह उर्फ खिलाड़ी सिंह व डॉ. रविशंकर त्रिवेदी मौजूद रहे।मेले में धौरहरा की मशहूर खीर मोहन और नथुया छाप जलेबी की खूब बिक्री हुई। धौरहरा निवासी अशोक गुप्ता ने बताया कि खीर मोहन क्षेत्र की प्रमुख मिठाई है और मेले की शान मानी जाती है।पलियाकलां में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर शारदा तटबंध पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। ब्रह्म मुहूर्त से ही महिला, पुरुष और बच्चे स्नान के लिए पहुंचने लगे। शारदा नदी में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। तटबंध किनारे लगे मेले में बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, जबकि महिलाओं और अन्य लोगों ने मिष्ठान, सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू सामान की खरीदारी की।शारदा तटबंध के किनारे बैरिकेडिंग की गई थी। श्रद्धालुओं के वाहनों की अधिकता से शारदा पुल से अतरिया रेलवे क्रॉसिंग तक जाम लगा रहा।बरवर क्षेत्र में गोमती नदी के काकर, बरुआ, निबिया और दधिया घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इमलिया घाट पर भी लोगों ने डुबकी लगाकर दान-पुण्य किया।उचौलिया के प्राचीन आस्था केंद्र मनोगंगा में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने जलकुंड में स्नान कर शिवालय और बाबा बलिदास की समाधि पर पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने बच्चों के मुंडन संस्कार, भंडारा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराए। मेले में खाने-पीने, खिलौनों और अन्य सामान की दुकानें सजी रहीं।गोला गोकर्णनाथ की छोटी काशी स्थित पौराणिक शिव मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। लोगों ने गोकर्ण तीर्थ में स्नान कर भगवान भोलेनाथ का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प से जलाभिषेक किया। घाटों पर बैठे पुरोहितों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर दान-पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।गोकर्ण घाट के पंडा कृष्ण कुमार ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म के पवित्र दिनों में से एक है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा है।