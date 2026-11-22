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शहर के सदर विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज, नौरंगाबाद प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सुआगाड़ा, पीके इंटर कॉलेज और एड कॉलेज समेत कई बूथों पर लोगों ने सूची का अवलोकन किया। कमियां मिलने पर बीएलओ से संपर्क कर संशोधन और नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझी।एडीएम ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध और अपडेट करना है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने साथ परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम भी जांचें, ताकि कोई योग्य मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।आज से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, 16 तक चलेगा अभियानमतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने के लिए सोमवार से अभियान तेज होगा। बीएलओ घर-घर जाकर लोगों से सूची में नाम जोड़ने और अन्य संशोधनों के बारे में जानकारी लेंगे। नए मतदाताओं को भी नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करेंगे। यह अभियान 16 दिसंबर तक चलेगा।कैंपों में कम पहुंच रहे मतदातालोगों की सहूलियत के लिए पोलिंग सेंटरों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। बीएलओ फोन से संपर्क कर मतदाताओं को कैंप में आकर कार्ड बनवाने और संशोधन कराने के लिए कह रहे हैं। इसके बावजूद कम लोग कैंपों में पहुंच रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है।मतदाता सूची में बेटे का नाम जुड़वाने के लिए बूथ पर आया था। फार्म संख्या-6 लेकर भरकर जमा कर दिया है। सूची में अपना और परिवार का नाम भी देखा है, जो दर्ज हैं।-पंकज गुप्ता, शाहपुरा कोठीमतदाता सूची देखने पहुंचा तो नाम नहीं मिला। बीएलओ के कहने पर फार्म संख्या-6 भर दिया है। बीएलओ ने बताया कि जनवरी में अंतिम प्रकाशन की सूची में नाम शामिल हो जाएगा।-डीके शर्मा, मोहल्ला शास्त्रीनगर