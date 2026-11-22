विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अंधेरे के बीच बचाव दल ने मोर्चा संभाला। घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभियान शुरू हुआ। रविवार को आयोजित एयर रेड मॉकड्रिल में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला।अभ्यास के दौरान पहले हवाई हमले की चेतावनी दी गई, फिर ब्लैकआउट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटीं। घायलों को निकालने से लेकर उन्हें प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने तक की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और आपात स्थिति में उनकी तत्परता परखी गई।डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य आपात परिस्थितियों में सभी विभागों की तैयारी और आपसी समन्वय को परखना है। अभ्यास से व्यवस्थाओं की कमियों का पता चलेगा, जिन्हें समय रहते दुरुस्त किया जा सकेगा। एसडीएम तनवीर अहमद ने बताया कि नागरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ लोगों को आपदा के समय सतर्कता बरतने के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है।इस दौरान एसडीएम सदर चलुवराजू आर, पालिका संजय कुमार, सीएफओ अक्षय रंजन शर्मा, कोतवाल राजेश सिंह, डॉ. वीबी धुरिया और आर्येंद्र पाल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।