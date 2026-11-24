Lakhimpur Kheri News: जिला अस्पताल की लिफ्टें बीमार, मरीज-तीमारदार बेहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
लखीमपुर/ओयल। मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट करीब तीन माह से बंद हैं। इससे मरीजों और तीमारदारों को सीढ़ियों और रैंप का सहारा लेना पड़ रहा है। जांच कराने, दवा लेने और मरीजों को वार्ड तक पहुंचाने के लिए उन्हें कई बार ऊपर-नीचे जाना पड़ता है।
एमसीएच विंग के भूतल पर इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, औषधि वितरण काउंटर, पंजीकरण कक्ष और कक्ष संख्या एक से नौ तक में डॉक्टरों की ओपीडी संचालित होती है। प्रथम तल पर आईसीयू, हीट स्ट्रोक, ईएनटी, महिला एवं पुरुष सर्जिकल और नेत्र संबंधी वार्ड के साथ ओटी हैं।
द्वितीय तल पर वृद्धजन, महिला एवं पुरुष जनरल वार्ड, बच्चों के जनरल, पीकू और एनआरसी वार्ड हैं। कक्ष संख्या 10 से 26 तक में त्वचा, फिजियोथेरेपी, दंत, नाक-कान-गला, बाल रोग, नेत्र रोग, आयुष और गुप्त रोग संबंधी ओपीडी संचालित होती हैं। तृतीय तल पर आयुष्मान, डीवीडी, बर्न, टीबी, त्वचा और अस्थि रोग संबंधी वार्ड के साथ प्राइवेट वार्ड हैं।
विज्ञापन
जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो हजार से अधिक मरीजों और तीमारदारों का आना-जाना रहता है। ऊपरी मंजिलों पर भर्ती मरीजों को देखने और उनके लिए दवा व जांच संबंधी काम कराने में तीमारदारों को कई बार सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे उनकी सांस फूल जाती है। गंभीर मरीजों को व्हीलचेयर से रैंप पर ले जाना भी मुश्किल हो रहा है।
हालांकि, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने दो लिफ्ट चालू होने का दावा किया।
-- -- -- -- -- -- -- --
अस्पताल में मरीज भर्ती हैं। दवा और जांच के लिए तीसरी मंजिल तक आने-जाने में दर्जनों सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे सांस फूल जाती है। लिफ्ट जल्द से जल्द ठीक कराई जानी चाहिए।
-अंगने, तीमारदार, लहरपुर-सीतापुर
-- -- -- -- -- --
दूसरी मंजिल पर मां जावित्री भर्ती हैं। लिफ्ट खराब होने से सीढ़ियों से आना-जाना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने अब उन्हें रेफर कर दिया है। उन्हें व्हीलचेयर से रैंप पर खींचकर ले जाना पड़ रहा है।
-ज्ञानेंद्र, तीमारदार, ग्राम मानपुर
विज्ञापन
एमसीएच विंग के भूतल पर इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, औषधि वितरण काउंटर, पंजीकरण कक्ष और कक्ष संख्या एक से नौ तक में डॉक्टरों की ओपीडी संचालित होती है। प्रथम तल पर आईसीयू, हीट स्ट्रोक, ईएनटी, महिला एवं पुरुष सर्जिकल और नेत्र संबंधी वार्ड के साथ ओटी हैं।
विज्ञापन
द्वितीय तल पर वृद्धजन, महिला एवं पुरुष जनरल वार्ड, बच्चों के जनरल, पीकू और एनआरसी वार्ड हैं। कक्ष संख्या 10 से 26 तक में त्वचा, फिजियोथेरेपी, दंत, नाक-कान-गला, बाल रोग, नेत्र रोग, आयुष और गुप्त रोग संबंधी ओपीडी संचालित होती हैं। तृतीय तल पर आयुष्मान, डीवीडी, बर्न, टीबी, त्वचा और अस्थि रोग संबंधी वार्ड के साथ प्राइवेट वार्ड हैं।
विज्ञापन
जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो हजार से अधिक मरीजों और तीमारदारों का आना-जाना रहता है। ऊपरी मंजिलों पर भर्ती मरीजों को देखने और उनके लिए दवा व जांच संबंधी काम कराने में तीमारदारों को कई बार सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे उनकी सांस फूल जाती है। गंभीर मरीजों को व्हीलचेयर से रैंप पर ले जाना भी मुश्किल हो रहा है।
हालांकि, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने दो लिफ्ट चालू होने का दावा किया।
अस्पताल में मरीज भर्ती हैं। दवा और जांच के लिए तीसरी मंजिल तक आने-जाने में दर्जनों सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे सांस फूल जाती है। लिफ्ट जल्द से जल्द ठीक कराई जानी चाहिए।
-अंगने, तीमारदार, लहरपुर-सीतापुर
दूसरी मंजिल पर मां जावित्री भर्ती हैं। लिफ्ट खराब होने से सीढ़ियों से आना-जाना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने अब उन्हें रेफर कर दिया है। उन्हें व्हीलचेयर से रैंप पर खींचकर ले जाना पड़ रहा है।
-ज्ञानेंद्र, तीमारदार, ग्राम मानपुर