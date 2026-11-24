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एमसीएच विंग के भूतल पर इमरजेंसी, इमरजेंसी वार्ड, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, औषधि वितरण काउंटर, पंजीकरण कक्ष और कक्ष संख्या एक से नौ तक में डॉक्टरों की ओपीडी संचालित होती है। प्रथम तल पर आईसीयू, हीट स्ट्रोक, ईएनटी, महिला एवं पुरुष सर्जिकल और नेत्र संबंधी वार्ड के साथ ओटी हैं।द्वितीय तल पर वृद्धजन, महिला एवं पुरुष जनरल वार्ड, बच्चों के जनरल, पीकू और एनआरसी वार्ड हैं। कक्ष संख्या 10 से 26 तक में त्वचा, फिजियोथेरेपी, दंत, नाक-कान-गला, बाल रोग, नेत्र रोग, आयुष और गुप्त रोग संबंधी ओपीडी संचालित होती हैं। तृतीय तल पर आयुष्मान, डीवीडी, बर्न, टीबी, त्वचा और अस्थि रोग संबंधी वार्ड के साथ प्राइवेट वार्ड हैं।जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो हजार से अधिक मरीजों और तीमारदारों का आना-जाना रहता है। ऊपरी मंजिलों पर भर्ती मरीजों को देखने और उनके लिए दवा व जांच संबंधी काम कराने में तीमारदारों को कई बार सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे उनकी सांस फूल जाती है। गंभीर मरीजों को व्हीलचेयर से रैंप पर ले जाना भी मुश्किल हो रहा है।हालांकि, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने दो लिफ्ट चालू होने का दावा किया।अस्पताल में मरीज भर्ती हैं। दवा और जांच के लिए तीसरी मंजिल तक आने-जाने में दर्जनों सीढ़ियां चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं। इससे सांस फूल जाती है। लिफ्ट जल्द से जल्द ठीक कराई जानी चाहिए।-अंगने, तीमारदार, लहरपुर-सीतापुरदूसरी मंजिल पर मां जावित्री भर्ती हैं। लिफ्ट खराब होने से सीढ़ियों से आना-जाना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने अब उन्हें रेफर कर दिया है। उन्हें व्हीलचेयर से रैंप पर खींचकर ले जाना पड़ रहा है।-ज्ञानेंद्र, तीमारदार, ग्राम मानपुर