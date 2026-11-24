Lakhimpur Kheri News: श्रद्धालुओं की भीड़ में थम गई रफ्तार, जाम में एंबुलेंस भी फंसी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:16 PM IST
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भीरा। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को पलिया क्षेत्र के शारदा पुल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। शारदा पुल से अटरिया तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में श्रद्धालुओं और राहगीरों के साथ एंबुलेंस भी फंस गई, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।
सड़क पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शों की अव्यवस्थित आवाजाही ने हालात और बिगाड़ दिए। मौके पर मौजूद पलिया पुलिस भी जाम खुलवाने में नाकाम नजर आई। पुलिस के प्रयासों के बावजूद वाहन घंटों फंसे रहे।
श्रद्धालुओं ने पुलिस और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसके बावजूद जाम से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।
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सीओ पलिया शिवम कुमार ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पलिया पुलिस का पूरा फोर्स लगाया गया है। जाम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में जुटे हैं।
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सड़क पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शों की अव्यवस्थित आवाजाही ने हालात और बिगाड़ दिए। मौके पर मौजूद पलिया पुलिस भी जाम खुलवाने में नाकाम नजर आई। पुलिस के प्रयासों के बावजूद वाहन घंटों फंसे रहे।
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श्रद्धालुओं ने पुलिस और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसके बावजूद जाम से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।
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सीओ पलिया शिवम कुमार ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पलिया पुलिस का पूरा फोर्स लगाया गया है। जाम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में जुटे हैं।