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प्रतियोगिता में 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 64 और 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 124 बाल वैज्ञानिक शामिल हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र के दिशा-निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में निर्णायक मंडल ने दोनों वर्गों के प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया।वरिष्ठ वर्ग में लखनऊ पब्लिक स्कूल के विशेष वाजपेई, अजमानी इंटरनेशनल स्कूल की श्रेया यादव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई इंटर कॉलेज के रमन वाजपेई और गोला के शशांक शुक्ला का चयन हुआ। जूनियर वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय कालाढूंढ की आकांक्षा वर्मा और लखनऊ पब्लिक स्कूल के विराट प्रताप सिंह ने जगह बनाई।मुख्य अतिथि उप प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह ने चयनित बाल वैज्ञानिकों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। दोनों वर्गों के छह समूहों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए।