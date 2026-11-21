Lakhimpur Kheri News: प्रसूता की मौत के मामले में संजीवनी हॉस्पिटल सील
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 21 Nov 2026 10:58 PM IST
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मितौली। संजीवनी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। सीएचसी प्रभारी डॉ. देवेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल को सील कराया। वहीं, पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कस्बे के संजीवनी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद 26 वर्षीय सुलोचना की हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पति की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की। अस्पताल सील किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं।
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सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की मौत का कारण काॅर्डियक अरेस्ट बताया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। प्रसूता के पति की तहरीर पर रिपोर्ट लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रसव के दौरान हुई लापरवाही के आरोपी के संबंध में सीएमओ को पत्र भेज कर कमेटी गठित का जांच करने की सिफारिश की गई है।
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कस्बे के संजीवनी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद 26 वर्षीय सुलोचना की हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पति की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की। अस्पताल सील किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं।
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सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की मौत का कारण काॅर्डियक अरेस्ट बताया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। प्रसूता के पति की तहरीर पर रिपोर्ट लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रसव के दौरान हुई लापरवाही के आरोपी के संबंध में सीएमओ को पत्र भेज कर कमेटी गठित का जांच करने की सिफारिश की गई है।