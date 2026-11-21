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कस्बे के संजीवनी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद 26 वर्षीय सुलोचना की हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पति की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई की। अस्पताल सील किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं।सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की मौत का कारण काॅर्डियक अरेस्ट बताया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। प्रसूता के पति की तहरीर पर रिपोर्ट लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रसव के दौरान हुई लापरवाही के आरोपी के संबंध में सीएमओ को पत्र भेज कर कमेटी गठित का जांच करने की सिफारिश की गई है।