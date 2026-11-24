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कहीं सड़क किनारे बनी सफेद पट्टियां धूमिल हो चुकी हैं तो कहीं नवनिर्मित सड़कों पर डिवाइडिंग लाइन तक नहीं बनाई गई है। अंधे मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड नहीं हैं और कई मार्गों पर गड्ढे भी परेशानी बढ़ा रहे हैं। जिले में 23 नए ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाने के बावजूद छह महीने बाद भी वहां सुरक्षा इंतजाम नहीं हो सके हैं।सड़क हादसों की संख्या और गंभीरता के आधार पर हर वर्ष ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाते हैं। पिछले वर्ष जिले में 25 स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था। इस वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों में 23 नए स्थानों को चिह्नित किए जाने का दावा किया गया है।धौरहरा-ढखेरवा मार्ग पर धूमिल हुई रेडियम पट्टीधौरहरा। धौरहरा-ढखेरवा मार्ग पर सफेद रेडियम पट्टियां धूमिल हो चुकी हैं। कैट आई भी गायब हैं। धौरहरा-बसंतापुर मार्ग पर कई अंधे मोड़ों पर चेतावनी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। स्थानीय निवासी रमेश रस्तोगी, डॉ. मुकेश गुप्ता, सुरेंद्र दीक्षित और अधिवक्ता सुशील कुमार कश्यप के मुताबिक, रात में कोहरा होने पर सड़क की सीमा पहचानना मुश्किल हो जाता है। पिछले वर्ष इसी क्षेत्र में कोहरे के दौरान ऑटो पलटने से चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त नहीं किए गए। संवादबस्तौला-अलीगंज मार्ग पर सफेद पट्टी तक नहींबिजुआ। बस्तौला से अलीगंज जाने वाली नवनिर्मित टू-लेन सड़क पर अब तक सफेद पट्टी नहीं डाली गई है। सड़क के बीच डिवाइडिंग लाइन और किनारों पर पट्टी न होने से रात में वाहन चालकों को दिशा समझने में परेशानी होती है। राहगीर आलोक, पुष्पेंद्र, मनमोहन और हरेंद्र के मुताबिक, इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। कोहरा बढ़ने पर हादसों का खतरा और बढ़ सकता है। संवादअंधे मोड़ों पर हादसे, गड्ढों से भी परेशानीमझगईं। पलिया-निघासन निर्माणाधीन स्टेट हाईवे पर सफेद पट्टी नहीं है। करीब आधा दर्जन अंधे मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगे हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक महीने के भीतर लोनियन पुरवा और सरखना मोड़ पर दो लोगों की जान जा चुकी है। गड्ढों के कारण वाहन चालक गिरकर घायल भी हो रहे हैं। इसके बावजूद न गड्ढे भरे जा रहे हैं और न ही अंधे मोड़ों पर सुरक्षा संकेतक लगाए जा रहे हैं। संवादकोहरे में हादसों को दावत दे रहे गायब संकेतकनिघासन। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से सड़कों पर गन्ना लदे वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ हादसों की आशंका बढ़ गई है। निघासन चौराहे से पलिया तक करीब 37 किलोमीटर सड़क पर सफेद पट्टी, गति अवरोधकों पर पीली पट्टियां और चौराहों-तिराहों पर संकेतक गायब हैं।निघासन से झंडी जाने वाले करीब आठ किलोमीटर मार्ग का भी यही हाल है। कोहरे में सड़क की सीमाएं और मोड़ नजर नहीं आने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से संकेतक और पट्टियां दुरुस्त कराने की पहल नहीं की जा रही है। संवादजिले में जहां भी ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, वहां जल्द से जल्द सुधार कार्य कराने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। पूर्व में कुछ काम हुआ भी है। बाकी जहां गड़बड़ी है, उसे सही कराया जाएगा।-बृजेश कुमार त्रिपाठी, एडीएम