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पुलिस के मुताबिक, राकेश कई वर्षों से अपनी ससुराल मूलचंद्रपुरवा में रह रहा था। गांव के ही अमरपाल से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों के खेत शारदा नदी के पार थे। छह नवंबर की सुबह अमरपाल खेत देखने जाने की बात कहकर राकेश के घर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद अमरपाल तो घर लौट आया, लेकिन राकेश का पता नहीं चला। पूछने पर वह राकेश के नदी में डूबने की बात कहता रहा।राकेश के लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। इस बीच परिजनों का संदेह अमरपाल पर गहराने लगा। रविवार शाम शारदा बैराज में राकेश का शव मिला। पोस्टमाॅर्टम में गला दबाने से मौत होने की पुष्टि हुई।राकेश की पत्नी सुनीता की तहरीर पर पुलिस ने अमरपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया गया है। हत्या की वजह और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।