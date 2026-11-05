Lakhimpur Kheri News: रेलवे ट्रैक पर लापरवाही का लाल सिग्नल, सुरक्षा इंतजाम बेअसर

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शहर और आसपास की रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने के बावजूद लोग नीचे से निकलने में नहीं हिचकते। दीपावली पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ यह लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों स्पेशल ट्रेनों समेत कुल आठ जोड़ी ट्रेनें संचालित हैं। ट्रेनों के आने-जाने के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे मैलानी से लखनऊ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के दौरान स्टेशन की पड़ताल में कई लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक जाने के लिए फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियां चढ़ने से बचते नजर आए। वे सीधे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। कुछ कदम बचाने की यह जल्दबाजी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है।रेलवे ट्रैक पार करने की लापरवाही सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं है। श्रीकृष्णा टॉकीज, भंसड़िया, खीरी टाउन, ओयल और मैगलगंज क्षेत्र की रेलवे क्रॉसिंग पर भी ऐसा ही नजारा दिखा। ट्रेन गुजरने के दौरान फाटक बंद होने के बावजूद कई लोग उसके नीचे से निकलने या उसे पार करने की कोशिश करते नजर आए। इनमें पैदल यात्रियों के साथ साइकिल और बाइक सवार भी शामिल थे। शहर के बीचोंबीच स्थित श्रीकृष्णा रेलवे क्रॉसिंग पर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है, जिससे यहां खतरा और बढ़ जाता है।अक्तूबर में अवैध रूप से रेलवे लाइन पार करते पकड़े गए 108 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रत्येक व्यक्ति से 500-500 रुपये जुर्माना वसूला गया। हर महीने औसतन 100 से 110 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रेलवे परिसर में अवैध पार्किंग करने वाले 28 वाहनों के चालान भी किए गए। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद उसे पार करने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जागरूकता ही विकल्प है। -अनिल कुमार, आरपीएफ इंचार्ज, लखीमपुर रेलवे स्टेशनस्टेशन पर तीन फ्रीजर, आरओ एक भी नहींलखीमपुर रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दो और प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक फ्रीजर लगा है। स्टेशन पर आरओ की सुविधा नहीं है। मौजूदा समय में मौसम हल्का ठंडा होने से पानी की मांग अधिक नहीं है, लेकिन गर्मी के दौरान यात्रियों को ठंडे पानी के संकट से जूझना पड़ता है।