Lakhimpur Kheri News: चोरी के शक में युवक को चौकी ले जाकर पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप

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रंजीत की पत्नी सीमा देवी ने बताया कि उनके पति आठ साल से हरियाणा में मजदूरी कर रहे हैं। दीपावली मनाने के लिए चार नवंबर को घर आए थे। शनिवार देर रात गांव के मंदिर से लौटते समय महोला चौकी के पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया।चोरी का आरोप लगाकर पूछताछ के लिए चौकी ले गए। आरोप है कि वहां मौजूद तीन सिपाहियों ने शराब के नशे में उनकी पिटाई की। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।परिजनों के मुताबिक, पुलिसकर्मी रंजीत को तलाशते हुए घर भी पहुंचे थे। रविवार सुबह पुलिसकर्मियों ने फोन कर उनकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन चौकी पहुंचे और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया।सोमवार को सीओ सिटी महक शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर रंजीत से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।विधायक ने भी जताई नाराजगीघटना की जानकारी पर सदर विधायक योगेश वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रंजीत से बात की और सीओ सिटी से निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा।