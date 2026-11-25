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सूचना पर पहुंचे जितेंद्र के पिता नरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य परिजनों ने बताया कि वह क्षेत्र के सेंडा मोड़ के पास राजमिस्त्री का काम करने आया था। इस दौरान मकान बनवाने वाले और उसके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद पड़ोसियों ने जितेंद्र की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। उन्होंने तीन लोगों पर शक जताया है। बबलू सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह के तीन बच्चे हैं। इनमें एक छोटी बेटी है, जबकि एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी है।सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।