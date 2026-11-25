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पुलिस के मुताबिक, खुद पर दर्ज एक रिपोर्ट में सुलह का दबाव बनाने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रचे जाने की आशंका है। हालांकि, युवक अभी मिला नहीं है। गांव पिपरावां निवासी रामचंद्र ने 22 नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा शिवम अपनी मां आरती के साथ बाइक से नकहा-पिपरी चौराहा गया था।पंप पर पेट्रोल डलवाने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में शिवम लघुशंका के लिए बाइक से उतरा। आरोप है कि इसी दौरान लखीमपुर की ओर से आई सफेद रंग की कार से उतरे पांच अज्ञात लोग उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए।आरती के मुताबिक, कार सवारों ने उनके मुंह पर कपड़ा डालकर घटना को अंजाम दिया था। रामचंद्र ने पहले पूछताछ में अज्ञात लोगों के बारे में बताया था, लेकिन तहरीर में पांच लोगों को नामजद किया। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास जानकारी जुटाई, लेकिन घटना की पुष्टि नहीं हुई।पुलिस ने मामला संदिग्ध मानकर जांच शुरू की। इस बीच रामचंद्र उच्च अधिकारियों से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुधवार दोपहर जांच के दौरान युवक का सुराग मिला। प्रथम दृष्टया मामले में झूठे अपहरण की साजिश की आशंका सामने आई है।एसओ राज बहादुर के मुताबिक, रामचंद्र सर्वेश कुमार और छोटू पर अपहरण का आरोप लगा रहे थे। जांच में पता चला कि धौरहरा खुर्द निवासी सर्वेश ने अपने छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में गुड़गांव थाने में शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिवम इस माममे में वांछित है। पुलिस के अनुसार, मुकदमे के वादी पर सुलह का दबाव बनाया जा रहा था। सुलह नहीं होने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपहरण का आरोप लगाने की बात सामने आई है।सीओ सिटी महक शर्मा ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।