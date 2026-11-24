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मंगलवार को निघासन-सिंगाही मार्ग पर सरयू नदी के पास ओवरलोड ट्रक से अचानक भारी मात्रा में गन्ना सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से बाइक सवार बाल-बाल बच गए।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिस समय ट्रक से गन्ने गिरे, उसी दौरान वहां से बाइक सवार गुजर रहे थे। गनीमत रही कि गन्ने उनके ऊपर नहीं गिरा और बड़ा हादसा बच गया। घटना के बाद सड़क पर कुछ देर तक आवागमन भी प्रभावित रहा।स्थानीय लोगों का कहना है कि गन्ना ढुलाई में लगे कई वाहन निर्धारित क्षमता और ऊंचाई से अधिक गन्ना लादकर चल रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने संबंधित विभागों से ओवरलोड वाहनों की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि ओवरलोड और निर्धारित ऊंचाई से अधिक गन्ना लादकर चलने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।