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डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 की प्रक्रिया बताई जाएगी। नाम, पता, आयु और फोटो में संशोधन के लिए फॉर्म-8 की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र के नए आवेदन, डाउनलोड और वितरण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान कराया जाएगा। इससे लोगों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विज्ञापन

इधर, डीएम ने बुधवार शाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 की प्रक्रिया बताई जाएगी। नाम, पता, आयु और फोटो में संशोधन के लिए फॉर्म-8 की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र के नए आवेदन, डाउनलोड और वितरण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान कराया जाएगा। इससे लोगों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।इधर, डीएम ने बुधवार शाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी।

लखीमपुर खीरी। मतदाता सूची में नाम है या नहीं, मतदान केंद्र कहां है और बूथ की भाग संख्या क्या है, इसकी जानकारी अब फोन काॅल पर मिल सकेगी। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 के अलावा 05872-271127 और 1800-180-1950 पर सुबह नौ से शाम छह बजे तक कॉल कर निर्वाचन संबंधी जानकारी लेने के साथ शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे।