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बाजार में स्वेटर, जैकेट, कोट और शॉल समेत कई तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। दुकानदार किशन ने बताया कि वे हर साल नेपाल से गर्म कपड़े लेकर आते हैं। इस बार भी नेपाल के लाशा क्षेत्र से ऊनी कपड़ों की खेप पहुंची है। यहां अलग-अलग रेंज के कपड़े उपलब्ध हैं। इनकी खासियत मुलायम होना और अधिक गर्माहट देना है।दुकानदार रवीना, सीता, सूर्या और धावा ने बताया कि ग्राहक कपड़ों की वैरायटी देखने और खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। करीब 25 महिला और पुरुष कारोबारी यहां दुकानें लगाए हुए हैं। सभी फरवरी तक शहर में रहकर कारोबार करेंगे।नेपाली बाजार में ये हैं दाम- लेडीज सूट : 1100 से 2400 रुपये- शॉल : 300 से 1600 रुपये- जैकेट : 700 से 3000 रुपये- मफलर : 100 से 350 रुपये- लोअर : 800 से 1100 रुपये- बच्चों के गर्म सूट : 500 से 1000 रुपयेनोट : ये दाम दुकानदारों के मुताबिक हैं।