Lakhimpur Kheri News: गर्भावस्था में लापरवाही भारी, बढ़ रहे हाईरिस्क प्रेगनेंसी के मामले
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 21 Nov 2026 11:00 PM IST
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लखीमपुर खीरी। मां बनने की राह में थोड़ी सी लापरवाही गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु, दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जिला महिला अस्पताल के चार साल के आंकड़े इसकी तस्वीर बयां कर रहे हैं।
वर्ष 2023 में जहां 1122 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया था, वहीं 2026 में अब तक यह संख्या बढ़कर 1249 हो चुकी है। खास बात यह है कि वर्ष 2025 में ऐसे मामलों की संख्या घटकर 922 रह गई थी, लेकिन इस साल फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जिला अस्पताल के सर्जन डॉ. राकेश ने बताया कि हाई रिस्क गर्भावस्था में मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की सेहत पर विशेष नजर रखना जरूरी होता है। इसके बावजूद कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच नहीं करातीं। शुरुआती महीनों में एक-दो बार जांच कराने के बाद सीधे प्रसव के समय अस्पताल पहुंचती हैं। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं की समय पर पहचान नहीं हो पाती।
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ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं जोखिम बढ़ा सकती हैं। कम उम्र में गर्भधारण और महिला की शारीरिक स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजलि वर्मा ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महीने की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को इन महिलाओं की विशेष जांच होती है। इन दिनों को पीएमएस डे के रूप में निर्धारित किया गया है। रविवार पड़ने पर अगले दिन जांच की जाती है। हालांकि, इन विशेष दिनों के अलावा भी अस्पताल में नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं का उपचार और परीक्षण किया जाता है।
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जिला महिला अस्पताल के आंकडे़
वर्ष 2023 2024 2025 2026 अब तक
सामान्य प्रसव 6826 7325 8123 7137
कम वजन के बच्चों का जन्म 2820 2869 2605 2185
हाई रिस्क प्रेगनेंसी 1122 1590 922 1249
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हाई रिस्क गर्भावस्था के प्रमुख जोखिम
- कम उम्र में गर्भधारण
- थायराइड की समस्या
- हाई ब्लड प्रेशर
- डायबिटीज
- महिला की शारीरिक स्थिति और कम लंबाई
- गर्भावस्था के दौरान अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं
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समय पूर्व प्रसव के पीछे कई वजहें
- गर्भवती महिला का कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य
- गर्भावस्था में पोषण की कमी
- तनाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
- हाई ब्लड प्रेशर
- संक्रमण और गर्भावस्था से जुड़ी चिकित्सकीय जटिलताएं
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वर्ष 2023 में जहां 1122 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया था, वहीं 2026 में अब तक यह संख्या बढ़कर 1249 हो चुकी है। खास बात यह है कि वर्ष 2025 में ऐसे मामलों की संख्या घटकर 922 रह गई थी, लेकिन इस साल फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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जिला अस्पताल के सर्जन डॉ. राकेश ने बताया कि हाई रिस्क गर्भावस्था में मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की सेहत पर विशेष नजर रखना जरूरी होता है। इसके बावजूद कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच नहीं करातीं। शुरुआती महीनों में एक-दो बार जांच कराने के बाद सीधे प्रसव के समय अस्पताल पहुंचती हैं। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं की समय पर पहचान नहीं हो पाती।
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ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं जोखिम बढ़ा सकती हैं। कम उम्र में गर्भधारण और महिला की शारीरिक स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजलि वर्मा ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महीने की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को इन महिलाओं की विशेष जांच होती है। इन दिनों को पीएमएस डे के रूप में निर्धारित किया गया है। रविवार पड़ने पर अगले दिन जांच की जाती है। हालांकि, इन विशेष दिनों के अलावा भी अस्पताल में नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं का उपचार और परीक्षण किया जाता है।
जिला महिला अस्पताल के आंकडे़
वर्ष 2023 2024 2025 2026 अब तक
सामान्य प्रसव 6826 7325 8123 7137
कम वजन के बच्चों का जन्म 2820 2869 2605 2185
हाई रिस्क प्रेगनेंसी 1122 1590 922 1249
हाई रिस्क गर्भावस्था के प्रमुख जोखिम
- कम उम्र में गर्भधारण
- थायराइड की समस्या
- हाई ब्लड प्रेशर
- डायबिटीज
- महिला की शारीरिक स्थिति और कम लंबाई
- गर्भावस्था के दौरान अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं
समय पूर्व प्रसव के पीछे कई वजहें
- गर्भवती महिला का कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य
- गर्भावस्था में पोषण की कमी
- तनाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
- हाई ब्लड प्रेशर
- संक्रमण और गर्भावस्था से जुड़ी चिकित्सकीय जटिलताएं