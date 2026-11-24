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परीक्षा प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य आरके सिंह ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी या उनके अभिभावक नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।धर्मसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर में सबसे अधिक 604 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं, बीबीएलसी इंटर कॉलेज खमरिया ईसानगर में सबसे कम 298 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें धौरहरा ब्लॉक के 110 और ईसानगर ब्लॉक के 188 अभ्यर्थी हैं।केंद्रवार अभ्यर्थियों की संख्या1. धर्मसभा इंटर कॉलेज, लखीमपुर – 6042. जेपी इंटर कॉलेज, मोहम्मदी – 3193. कृषक समाज इंटर कॉलेज, गोला – 3484. जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नकहा – 3485. पब्लिक इंटर कॉलेज, गोला – 3866. पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, लखीमपुर – 3107. द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज, निघासन – 4468. बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज, पलिया – 2849. जिला पंचायत इंटर कॉलेज, बिजुआ – 23910. अबुल कलाम इंटर कॉलेज, लखीमपुर – 33811. केन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज, पसगवां – 30212. राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज, मितौली – 39013. जिला पंचायत इंटर कॉलेज, जटपुरवा रमियाबेहड़ – 20314. बीबीएलसी इंटर कॉलेज, खमरिया ईसानगर – 298 (धौरहरा 110, ईसानगर 188)