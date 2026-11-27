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परिचर्चा में दुधवा और किशनपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों, उनके प्राकृतिक आवास और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। विदेशी विशेषज्ञों ने क्षेत्र की समृद्ध पक्षी विविधता की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए।कार्यक्रम के समापन पर दुधवा के उपनिदेशक जगदीश आर ने तीनों विशेषज्ञों को क्षेत्र की पहचान बारासिंघा का स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सोनारीपुर रेंजर सुरेंद्र कुमार, मैलानी रेंजर नवीन दिवाकर, किशनपुर रेंजर, वन दरोगा लीलाधर, फजलुर रहमान, सीनियर नेचर गाइड फहीम खान, आउटरीच इंचार्ज विपिन सैनी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधि रोहित रवि मौजूद रहे।